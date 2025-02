Venti patenti ritirate dai Carabinieri e 127 soccorsi in pista

È di 20 patenti ritirate, di cui la metà per abuso di sostanze alcoliche alla guida e una anche per uso di stupefacenti, e 50 contravvenzioni sono il bilancio delle ultime due settimane di controlli effettuati sulle strade dai Carabinieri della compagnia di Brunico.

Nello stesso arco temporale i militari sono intervenuti anche sulle piste con 127 soccorsi, di cui 11 hanno richiesto anche l'impiego dell'elicottero, rilevando 41 incidenti e comminando 23 sanzioni amministrative con diverse segnalazioni alle autorità competenti per esercizio abusivo della professione di maestro di sci. I Carabinieri hanno anche pizzicato sciatori privi di copertura assicurativa, senza casco protettivo, a velocità non adeguate.

I controlli svolti nel centro urbano di Brunico hanno condotto anche alla denuncia di due 2 cittadini stranieri gravati da provvedimenti di divieto d'accesso alle aree urbane.





