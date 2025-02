Fuoriuscita di cloro in un albergo sull'alpe di Siusi

I Vigili del fuoco di Bolzano sono intervenuti oggi assieme ai colleghi volontari della stazione di Alpe di Siusi e a quelli di Ora con l'unità di decontaminazione per un totale di 40 operatori per un "incidente chimico" in un albergo di Siusi allo Sciliar.

Poco prima di mezzogiorno si è verificata una fuoriuscita di cloro nell'area wellness di una struttura ricettiva, riconducibile forse a un difetto tecnico di una pompa nella sala macchine. Due dipendenti dell'albergo che hanno tentato in prima battuta di risolvere il problema, sono venuti in contatto con i pericolosi vapori e sono stati precauzionalmente portati in ospedale. Poiché l'area wellness è separata, gli ospiti dalla struttura non hanno corso alcun pericolo.

L'evento è stato risolto dalle squadre che hanno diluito la nube tossica con l'ausilio di ventilatori dopo essere entrati nella sala macchine con gli adeguati dispositivi di protezione individuale. Sul posto erano presente Croce Bianca e Carabinieri



