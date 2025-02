Espulso il marocchino che aveva tentato di uccidere la moglie

Esplusione invece del permesso di soggiorno per O. K., un cittadino marocchino di 45 anni che nel 2017 era stato arrestato dalla Squadra mobile della Polizia di Bolzano per il tentato omicidio della moglie, che aveva accoltellato al termine di un litigio nell'abitazione di Viale Europa.

L'uomo era stato condannato in via definitiva a oltre 9 anni di carcere e, nei giorni scorsi, al momento della sua liberazione aveva presentato richiesta di permesso di soggiorno all'Ufficio immigrazione della Questura.

In considerazione della gravità del reato commesso, a O. K., che aveva altri precedenti per reati contro la persona e legati agli stupefacenti, il questore Paolo Sartori ha respinto la domanda e emesso il decreto di espulsione dal territorio nazionale. L'uomo è già stato scortato a Roma presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Ponte Galleria dove, informa una nota della Questura, "rimarrà in attesa di essere quanto prima imbarcato su un volo diretto in Marocco".



