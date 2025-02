Biathlon: Braunhofer campione europeo nell'inseguimento

Patrick Braunhofer è il nuovo campione europeo nell'inseguimento di biathlon. L'atleta altoatesino è stato autore di una rimonta entusiasmante nella gara disputata nella vallata sudtirolese di Val Martello.

L'azzurro ha completato una prova senza errori al tiro che gli ha consentito di risalire dalla sedicesima posizione occupata nella sprint di venerdì. Per l'Italia è la seconda medaglia della rassegna e segue di poche ore il bronzo raccolto in mattinata da Linda Zingerle nell'inseguimento femminile.

Il ventiseienne della Val Ridanna ha letteralmente fatto saltare il banco, involandosi verso il successo già dopo il terzo poligono per tagliare in solitaria il traguardo con il tempo di 34'27″2. Nulla hanno potuto i norvegesi Isak Frey (0-0-2-0) e Sverre Aspenes (1-0-1-2) che si sono dovuti accontentare di argento e bronzo, staccati rispettivamente di 22″7 e 37″5 dall'azzurro.

Quarto Sivert Bakken (1-0-1-1), seguito da un eccellente Iacopo Leonesio, a sua volta infallibile al tiro per risalire dal 23esimo al quinto posto a 1'14″3 dal compagno di squadre.

Poco dietro si è piazzato Nicola Romanin (2-1-2-0) che ha confermato il settimo posto occupato nella sprint; ventiquattresimo Nicolò Betemps (1-0-2-1), quarantesimo Cristoph Pircher (2-0-2-1).

Domani gli Europei della Val Martello si completano con le due staffette: alle 10:45 apre la gara femminile, seguita alle 13:45 dalla prova maschile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA