Skypass taroccato, denunciato per truffa un giovane turista

Un turista di poco più di vent'anni è stato denunciato a piede libero per truffa aggravata dai Carabinieri della stazione di Madonna di Campiglio. Il giovane stava impiegando un tagliando taroccato per accedere agli impianti di risalita.

La società My Pass, che si occupa di parte della biglietteria della società Funivie Madonna di Campiglio, aveva lamentato l'esistenza di un sistema che permetteva ad alcuni "furbetti" di sciare sul comprensorio eludendo parzialmente il costo dello skipass abbinando le carte MyPass e StarPass, utilizzate per le risalite e abbinate a nomi di fantasia e a carte di pagamento intestate a persone fittizie.

Gli stessi militari hanno accertato attraverso i social che gli ideatori della truffa stavano anche pubblicizzando skipass giornalieri, validi per tutte le località sciistiche dell'arco alpino, al prezzo di 40 euro. Grazie a una serie di verifiche e alla collaborazione con la stessa My Pass al passaggio ai tornelli di una delle carte sospette è scattato l'allarme.

I Carabinieri hanno analizzato le telecamere e individuato il giovane prima di fermarlo e identificarlo. Il turista non ha saputo spiegare come e quando fosse entrato in possesso della Card proibita, né ha fornito indicazioni circa la carta di credito abbinata. Il ragazzo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento. I Carabinieri di Madonna di Campiglio hanno fatto sapere che i controlli continueranno anche nei prossimi giorni, mentre la società MyPass predisporrà nuove contromisure.



