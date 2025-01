In Trentino crescono le Comunità energetiche rinnovabili

I rappresentanti delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer) della provincia di Trento si sono riuniti per dar vita a un gruppo di lavoro con l'obiettivo di potenziare le iniziative locali verso un modello energetico più sostenibile. L'evento, promosso dalla KönCerT della Rotaliana e guidato dall'ingegner Elena Stopelli, ha visto la partecipazione di numerose Cer, alcune strutturate in cooperative e altre in associazioni. Le Cer trentine stanno crescendo in numero e presenza, con attualmente 14 comunità attive, frutto di un processo dal basso fortemente voluto da cittadini, imprese e associazioni locali. Queste comunità, coinvolgono già circa 800 soci, dimostrando l'interesse e l'impegno della popolazione.

L'incontro si è rivelato un'occasione preziosa per discutere le sfide che queste realtà si trovano ad affrontare: dal complesso rapporto col Gse, le evoluzioni normative, l'accesso al credito bancario e l'intenso lavoro di segreteria e di comunicazione. Tutto è svolto da volontari, il cuore pulsante delle Cer, i quali hanno condiviso le difficoltà incontrate nel sensibilizzare e informare le comunità, ma anche le soddisfazioni legate a un impegno che mira a produrre un impatto sociale e ambientale positivo.

Un focus particolare è stato dedicato alla visione futura delle Cer trentine. È emersa con chiarezza la volontà di creare sinergie e collaborazioni tra i diversi progetti, puntando a stabilire dialoghi costruttivi con i Comuni, le associazioni di categoria e il mondo politico. È fondamentale sviluppare un approccio integrato che possa massimizzare l'impatto delle Cer sul territorio, garantendo un sostegno reciproco tra i vari progetti. Proprio per affrontare al meglio le sfide che attendono le Cer è stato deciso di dar vita ad un coordinamento trentino tra le comunità energetiche presenti all'incontro. Si tratta di una struttura agile aperta che funga da catalizzatore con le istituzioni, snellisca la burocrazia e permetta alle Cer locali di dedicarsi al proprio territorio e ai progetti sociali.





