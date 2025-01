Gasparri (FI), 'in Alto Adige abbiamo obiettivi ambiziosi'

"Grazie all'amico Gazzini per l'impegno profuso e per quanto farà come vice responsabile del dipartimento attività produttive di Forza Italia e buon lavoro a Christian Bianchi, che ho conosciuto nel percorso del centrodestra e che certamente sarà un ottimo commissario di Forza Italia a Bolzano". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti locali di Forza Italia, che annuncia la propria presenza a Bolzano, nei prossimi giorni, "per una prima riunione di rilancio della nostra iniziativa politica".

"Proseguiremo il lavoro sin qui svolto e lo porteremo verso ulteriori traguardi, anche attraverso un confronto con le realtà civiche e locali di cui Christian Bianchi è stato rappresentante - aggiunge il senatore di FI - Forza Italia si rafforza e si allarga e svolgerà un ruolo decisivo nell'ambito del centrodestra in vista delle consultazioni delle prossime settimane. Abbiamo obiettivi ambiziosi e sicuramente anche in Alto Adige Forza Italia tornerà a livelli di consenso significativi".

"Christian Bianchi e tutti coloro che collaboreranno con lui possono contare sul nostro impegno anche per un confronto positivo con le realtà di governo del territorio. Del resto sia noi che la Svp apparteniamo al Ppe e quindi ci potranno essere spazi di collaborazione importanti, testimoniati peraltro dalla calorosa accoglienza che ha ricevuto Antonio Tajani recentemente al congresso della Südtiroler Volkspartei", conclude Gasparri.





