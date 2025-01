Fuori pista di notte con la slitta, grave un 13enne

Un turista tedesco di 13 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bressanone dopo un incidente durante una slittata notturna a Calice, nel Comune di Racines. Verso le 21.30 il ragazzo stava effettuando una discesa notturna con un gruppo di parenti e amici, quando è uscito di pista e precipitato per una ventina di metri nel bosco sottostante. L'allarme è stato lanciato dalla madre che non ha visto l'incidente ma ha sentito le grida d'aiuto del figlio.

Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino di Racines-Ridanna e un medico d'urgenza della Croce bianca, che è stato calato con le corde lungo il pendio fino al ragazzo. Il 13enne è stato stabilizzato e trasportato in ospedale con vari traumi e sintomi di ipotermia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA