Bianchi assume la guida di Forza Italia in Alto Adige

L'ex sindaco di Laives e attuale assessore provinciale Christian Bianchi è il nuovo commissario di Forza Italia in Alto Adige. La notizia diffusa dal portale news Salto.bz è stata ufficializzata dal partito. Si tratta del terzo 'acquisto' di Forza Italia di leghisti, oppure eletti con voti della Lega, in Alto Adige in poco tempo.

Bianchi, nel 2015, suscitò l'interesse della stampa nazionale quando fu eletto primo cittadino con il cosiddetto 'modello Laives', la prima giunta della Svp con il centrodestra, che nel frattempo governa anche la Provincia autonoma. In Consiglio provinciale, Bianchi è stato eletto nel 2013 con voti leghisti grazie a un tandem della sua lista civica e il Carroccio. Bianchi è l'unico eletto della lista, senza però essere tesserato con la Lega. Da tempo i rapporti con la Lega si erano raffreddati. Prima di lui già l'allora consigliere provinciale Carlo Vettori passò dal Carroccio a Forza Italia, come anche l'ex eurodeputato Matteo Gazzini.



