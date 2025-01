'Spesa proletaria' in A22, denunce e Daspo per ultras Hc Bolzano

Dieci denunce, undici Daspo da tre a dieci anni e dieci divieti di accesso a tutti gli autogrill in Alto Adige: è questo il bilancio della questura di Bolzano dopo un assalto con una cosiddetta 'spesa proletaria' di un gruppo di ultras dell'Hockey Club Bolzano ad un'area di servizio dell'Autobrennero.

Lo scorso 13 gennaio dopo una partita contro il Villaco una dozzina di ultras era scesa da due minibus alla stazione di servizio Plose Ovest e, sfruttando il momento di confusione e il clima di paura creato dagli stessi, si sono impossessati di numerosi beni e oggetti esposti sugli scaffali del market, per un valore complessivo di 2mila euro. Hanno inoltre imbrattato e danneggiato l'area di servizio con scritte e slogan pro HCB. La polizia stradale ha individuato i responsabili dell'assalto, molti dei quali con precedenti. Tre ultras sono ancora minorenni.

"Questi dieci individui, buona parte dei quali recidivi e con precedenti specifici, oltre ai reati per i quali sono accusati, con tali comportamenti criminali hanno messo in pericolo la sicurezza, l'ordine pubblico e l'incolumità delle altre persone presenti nell'Autogrill, tra cui famiglie con bambini - ha evidenziato il questore Paolo Sartori -. Costoro, inoltre, con le proprie condotte hanno dimostrato di essere del tutto incuranti delle persone e delle Leggi dello Stato. Per questi motivi ho deciso di adottare severi Provvedimenti, con la speranza che tutto ciò possa servire a rendere questi individui consapevoli di quanto hanno fatto".



