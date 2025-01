In val di Fiemme '2 Ore no limits', Paglia incontra console Usa

"Durante gli allenamenti in Val di Fiemme il tenente colonnello Gianfranco Paglia, che domani si cimenterà nella sfida di 'Due ore no limits' di sci nordico paralimpico, è stato salutato dall'incaricato d'Affari dell'ambasciata degli Stati Uniti a Roma, Shawn Crowley, e dal console generale degli Stati Uniti a Milano, Douglass Benning.

Un breve momento di confronto in cui si è evidenziato l'importanza del mondo paralimpico e il ruolo dei veterani che tanto hanno dato per le rispettive nazioni". E' quanto si legge in una nota.



