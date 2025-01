Abusi su un 13enne da due coetanei, indaga la Procura dei minori

La Procura della Repubblica per i minorenni di Trento ha aperto un fascicolo di indagine per violenza sessuale di gruppo aggravata e divulgazione di immagini sessualmente esplicite per i presunti abusi subiti da un ragazzo di 13 anni da parte di due 14enni. La vicenda, che risale alla scorsa estate, sarebbe avvenuto all'interno di un centro commerciale di una valle del Trentino. Lo riporta la stampa locale.

La violenza sarebbe seguita alla richiesta di pagamento da parte dei due 14enni per un presunto debito contratto dalla vittima per una sigaretta elettronica. Dopo aver richiesto con le minacce il saldo del dovuto, i due giovani avrebbero costretto il 13enne a seguirli nel bagno di un centro commerciale, dove si sarebbero consumati gli abusi, che sarebbero stati anche filmati e divulgati.

Il reato di violenza sessuale di gruppo è contestato ad entrambi i 14enni, mentre quello di divulgazione di immagini sessualmente esplicite solo a uno dei due.

Nei prossimi giorni avrà luogo l'incidente probatorio in modalità protetta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA