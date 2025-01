Tratti in salvo i due scialpinisti a Monte Ivigna

Si è già concluso l'intervento di soccorso al monte Ivigna, dove in tarda mattinata si era staccata una valanga che aveva travolto due scialpinisti. I due sono stati tratti in salvo. Non è stato necessario elitrasportarli all'ospedale, pertanto le loro condizioni di salute sembrano buone. I due sono stati travolti, ma sono stati estratti subito dalle squadre dei soccorritori. Sono intervenuti il soccorso alpino di Merano e di Lana, i carabinieri e la guardia finanza, oltre agli elicotteri di soccorso Pelikan 1 e Pelikan 3.

La valanga si è staccata a circa 2000 metri di quota. Oltre i 1600 metri era stato segnalato pericolo di valanghe forte, del grado 4. Sono in corso accertamenti, per capire la dinamica dell'incidente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA