Stadio del ghiaccio di Pinè, aggiudicato il 2/o lotto dei lavori

È stato aggiudicato l'appalto relativo ai lavori relativi alla pista all'aperto da 400 metri inserito nel lotto 2 dell'intervento di riqualificazione dello stadio del ghiaccio di Baselga di Piné. L'opera da 4,648 milioni di euro prevede che l'associazione temporanea di imprese proceda con lo sviluppo della progettazione fino al livello esecutivo, per poi iniziare a marzo con i lavori di realizzazione della nuova pista. Le aziende che si sono aggiudicate la gara sono la Costruzioni Casarotto Spa di Castel Ivano, che è la mandataria, e le mandanti Impresa Costruzioni Carraro geom. Adriano & C sempre di Castel lvano (TN) e Holländer Srl di Levico Terme.

I lavori si inseriscono le più ampio progetto di riqualificazione dell'impianto da 29,5 milioni di euro. Gli altri due lotti sono quello relativo alla riqualificazione dell'esistente palazzetto indoor e alla realizzazione del nuovo spazio polivalente indoor e gli interventi di completamento del compendio sportivo. I lavori, assicura una nota della Provincia, saranno completati entro settembre 2025. La responsabilità sull'esecuzione delle opere è in carico al commissario straordinario Fabio Saldini, l'amministratore delegato di Società infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa.

"In qualità di soggetto attuatore non posso che essere soddisfatto dell'accelerazione che hanno avuto, nel complesso, i lavori sullo stadio del ghiaccio di Baselga di Piné", ha commentato Saldini. "L'aggiudicazione del secondo lotto dell'intervento sull'Ice Rink è un nuovo passo positivo nell'attuazione degli impegni che ci siamo presi con la comunità", ha aggiunto il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti. Per il sindaco Alessandro Santuari l'aggiudicazione rappresenta "un importante passo avanti che ci permette di guardare con ottimismo al futuro ed in particolare alla prossima stagione sportiva".



