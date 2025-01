Garda Unico, progetto da 900.000 euro per attirare turisti Usa

Trentino, Veneto e Lombardia investiranno 900.000 euro per valorizzare il lago di Garda anche sul mercato del nord America. Il progetto "Garda Unico" è stato presentato a Verona dagli assessori al turismo della provincia di Trento Roberto Failoni, delle regioni Lombardia e Veneto Barbara Mazzali e Federico Caner nonché dal presidente di VisitGarda-Garda Unico Scrl, Paolo Artelio.

L'importo, equamente diviso tra la provincia autonoma e le due regioni, verrà destinato a una serie di azioni coordinate, che, informa una nota, servirà per "potenziare la visibilità e l'attrattività del Garda, con un focus particolare sul mercato nordamericano, che si conferma una delle aree a maggior potenziale di crescita, accanto ai paesi del Golfo e all'estremo Oriente". La gestione operativa del progetto è stata affidata alla Trentino Marketing Spa.

Con i suoi 50 comuni, 300.000 abitanti e una superficie di oltre 1.800 kmq, il lago di Garda è stato definito "uno dei gioielli del turismo italiano ed europeo". La capacità ricettiva supera i 240.000 posti letto, spalmati tra 1.150 strutture alberghiere e 7.549 extra-alberghiere. Nella sola parte trentina del lago nel 2024 sono stati contabilizzati 4.142.000 presenze (+ 1,7% sul 2023) e 1.085.000 arrivi (+ 2,9%).

L'indotto generato nei territori che si affacciano sul Garda è stato stimato in oltre 4 miliardi di euro nel 2023: se fosse una regione autonoma, l'area sarebbe la settima in Italia per numero di arrivi turistici e presenze. Il progetto include il potenziamento del servizio di trasporto di persone e mezzi con i battelli.

"Il lago di Garda ha tutte le carte in regola per diventare una delle principali mete turistiche per i viaggiatori internazionali - ha dichiarato Failoni - Il nostro impegno si concentra in modo particolare sul mercato nordamericano, che ha enormi margini di sviluppo". "Il turismo è una leva economica fondamentale e con Garda Unico potremo valorizzare al meglio i nostri territori". ha osservato Mazzali. "Oggi compiamo un nuovo importante passo, nello spirito per cui 'da soli si fa prima ma insieme si va più lontano'", ha concluso Caner.



