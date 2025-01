Due valanghe a bordo pista in val di Fassa, salvo snowboarder

Si sono concluse intorno alle 13.30 le operazioni di bonifica di due valanghe in Val di Fassa. La prima si è staccata dalla cresta del Sella Brunech ed è finita a bordo pista, in località Ciampac, a una quota di circa 2.400 metri. Il distacco, con un fronte di circa 150 metri e una lunghezza di circa 100 metri, ha travolto uno snowborder spagnolo, che è stato estratto immediatamente dalla neve dal soccorso piste della Polizia di Stato, senza riportare conseguenze. La seconda - precisa il Soccorso alpino del Trentino - si è staccata a poche centinaia di metri più a valle, senza coinvolgere nessuno. La chiamata al Numero unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 11 da una persona che lavora per gli impianti di risalita.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l'intervento dell'elicottero che ha sbarcato sul posto il Tecnico di elisoccorso, l'equipe sanitaria e tre unità cinofile, una del Soccorso Alpino e due del Centro addestramento alpino di Moena della Polizia di Stato. La bonifica è stata effettuata su entrambe le valanghe con le unità cinofile e dai soccorritori delle Stazioni Alta Val di Fassa, Centro Fassa e Moena del Soccorso Alpino e Speleologico tramite l'Artva, il dispositivo Recco e sondaggi nella neve. Completata la bonifica è stato possibile constatare che nessun'altra persona è stata coinvolta dal distacco.



