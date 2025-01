Autorizzato il Ballo di maturità a Bressanone

Evitare la vendita di troppi biglietti, impedire la somministrazione di alcolici ai minorenni e allontanare le persone già ubriache dalla sala: sono alcune delle misure previste per l'organizzazione del Ballo di maturità del primo febbraio a Bressanone che ha ottenuto il via libera dal vicequestore, Giorgio Azzaretto, in accordo con il questore, Paolo Sartori.

Le regole per l'organizzazione dell'iniziativa sono state concordate in un incontro al Forum di Bressanone al quale hanno preso parte il sindaco, Andreas Jungmann, i consiglieri comunali, Sara Dejakum e Peter Natter, gli studenti delle due classi 5AT delle scuole superiori "Fallmerayer" e 5D del Liceo delle scienze sociali "Josef Gasser", il dirigente scolastico ed alcuni rappresentanti dei genitori. È seguito un confronto in municipio con il vice-questore e, successivamente, si è svolta un'ispezione al Forum con rappresentanti delle diverse forze dell'ordine, i responsabili della struttura, la ditta di sicurezza ed il Comune.

Tra l'altro, è stata concordata la presenza di 27 agenti di sicurezza professionisti e 13 persone aggiuntive responsabili tra polizia municipale, genitori, vigili del fuoco, rappresentanti del Forum e del Comune).

Saranno disponibili 1.020 ingressi, che saranno tutti venduti in anticipo. Sarà, inoltre, obbligatorio rimuovere continuamente i bicchieri di vetro e controllare la somministrazione di alcol.

"Il Forum è un edificio comunale e i giovani sono una nostra priorità. Abbiamo riunito tutti i responsabili e abbiamo agito rapidamente e professionalmente. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito; la sicurezza di tutti è l'obiettivo principale", ha commentato il sindaco Jungmann.



