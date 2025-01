Neve e veicoli in difficoltà, chiusa la statale del passo Fedaia

La statale 641 del Passo Fedaia è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per motivi di sicurezza: lo ha reso noto la Provincia di Trento. In tarda mattina la neve caduta sulla strada dal versante sovrastante ha impedito la percorribilità, bloccando il passaggio di alcuni veicoli che stavano transitando.

Non si sono registrati feriti e dopo lo sgombero della neve dalla strada ad opera del Servizio gestione strade e dei Vigili del Fuoco volontari, i mezzi hanno potuto ripartire. La Ss 641 resta chiusa dalla diga (km 11,500) al confine provinciale (km 14,200) in attesa di ulteriori verifiche sullo stato della coltre nevosa e sulla sicurezza dell'arteria che collega il Trentino al Veneto.



