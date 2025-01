In un mese 35 interventi di polizia nei Centri freddo a Bolzano

Nei giorni scorsi la Polizia è intervenuta ripetutamente nei vari "Centri di Emergenza Freddo" a Bolzano. Nell'ultimo mese, infatti, la Polizia di Stato è stata chiamata ad intervenire ben 35 volte in relazione ad altrettanti episodi correlati ad individui pregiudicati accolti in queste strutture, in buona parte - si legge nella nota della Questura - giunti a Bolzano proprio per usufruirne, i quali poi si sono resi responsabili di reati di varia natura e gravità quali furti aggravati, rapine, aggressioni, percosse, accoltellamenti, ubriachezza molesta, minacce, spaccio di droga, violazioni del Foglio di Via ed altro.

"Non passa praticamente giorno senza che la Polizia non venga chiamata ad intervenire per far fronte a situazioni di criticità, spesso veri e propri eventi criminali connotati dalla violenza e sorti all'interno dei Centri di Accoglienza Freddo, ovvero provocati all'esterno da 'ospiti' degli stessi, in molti casi giunti appositamente nella nostra Provincia da altri territori per approfittare dell'accoglienza diffusa ed indiscriminata - ha evidenziato il Questore Paolo Sartori - Tutto ciò, al di là delle problematiche per l'ordine e la sicurezza pubblica che tali episodi delinquenziali generano di per sé, appare evidente come essi costringano continuamente le forze di polizia ad intervenire, sottraendole dai lori compiti istituzionali di prevenzione generale e lasciando per lunghi periodi sguarnito il territorio dalla loro presenza".



