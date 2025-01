Arcivescovo di Trento celebrerà Messa per ricordare Sara Piffer

L'arcivescovo di Trento Lauro Tisi celebrerà una messa per ricordare Sara Piffer, la giovane promessa del ciclismo travolta e uccisa da un 70enne al volante della propria auto venerdì 24 gennaio, nella chiesa parrocchiale di Palù di Giovo venerdì 31 gennaio alle 19. Lo rende noto attraverso i propri canali social il Gruppo sportivo Mendelspeck, con il quale Piffer correva.

"Si invitano in particolare modo i giovani a partecipare alla celebrazione in quanto a Sara stava a cuore la presenza dei giovani alle S. Messe e avrebbe voluto creare un gruppo giovani per la sua comunità", scrive la Gs Mendelspeck.



