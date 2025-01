1.428 incidenti e 65.346 sanzioni nel 2024 a Bolzano

Il sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi ed il comandante Fabrizio Piras, hanno illustrato nel corso di una conferenza stampa in municipio, il bilancio dell'attività svolta dalla Polizia Municipale nel corso del 2024.

Così nel corso del 2024 sono stati rilevati 1.428 incidenti (1.423 nel 2023), di cui con soli danni 758 (756), con feriti 668 (663), mentre 2 sono state le persone decedute (4 lo scorso anno). Gli incidenti con conducenti in stato di ebbrezza alcolica sono stati 34 (34); 1 quello con conducenti in stato di alterazione da sostanze stupefacenti (3 nel 2023), 18 con fuga ed omissione di soccorso (16).

Complessivamente sono state comminate 65.346 (62.560) sanzioni di cui 6.902 (7.359 nel 2023)) frutto del controllo elettronico della ZTL. Ben 15.448 (9.337) quelle accertate con le telecamere per il passaggio col rosso. Il Comandante Piras ha spiegato inoltre che nel numero complessivo delle sanzioni sono state ricomprese anche quelle degli ausiliari del traffico SEAB (soste nei parcheggi a pagamento), che sono state 12.363 (13.473), 311 (357) per sosta su stalli per disabili Nel campo della sicurezza stradale, le sanzioni più significative hanno riguardato l'uso del cellulare alla guida 357 (472); il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza 417 (644); il superamento del limite di velocità e velocità pericolosa 733 (1.139); mancata precedenza 182 (18o); veicoli sprovvisti di assicurazione 320 (371) e mancate revisioni 1.688 (1.603). Sono stati 84 (61) i casi accertati di guida in stato di ebbrezza alcolica; 0 (0) i casi di guida dopo l'assunzione di stupefacenti. I posti di controllo di polizia stradali sono stati 19.03 (1.828) e 378 i controlli nelle zone scolastiche (305). Sono state quindi ritirate 129 (128) patenti e 37 (45) carte di circolazione. Sono stati 360 (416) i conducenti sanzionati per mancanza temporanea di documenti, mentre sono stati complessivamente 19.736 (12.967) i punti patente decurtati.

Le sanzioni nei confronti dei ciclisti e conducenti di monopattini elettrici sono state complessivamente 837 (728) di cui 162 (115) per transito in senso vietato; quindi 141 (122) per transito su marciapiede; 82 (61) perché sprovvisti di luce; 55 (70) per passaggio con semaforo rosso; 67 (57) per uso del telefonino; 28 (27) per omessa circolazione su pista ciclabile; 2 (2) per guida in stato di ebbrezza alcolica; 57 (52) per trasporto di altre persone su monopattino; 73 (44) per minore senza casco su monopattino; 11 (26) per guida senza giubbotto o bretelle retroriflettenti e 159 (152) per altri tipi di violazioni riguardanti bici o monopattini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA