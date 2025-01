Vescovo Trento, Bolzano dimostra drammatica realtà dell'abuso

"L'indagine di Bolzano ha dimostrato ancora una volta quanto sia drammatica la realtà dell'abuso e quanto la Chiesa, purtroppo in ritardo, abbia preso coscienza di tutto questo. Nella nostra Chiesa abbiamo avviato alcuni passi, e ne dobbiamo fare tanti altri. È imprescindibile camminare in questa direzione. Pensiamo di lavorare sulle conclusioni dell'indagine di Bolzano, perché sono molto forti e molto provocanti e vogliamo declinarle nella nostra realtà". Lo ha detto l'arcivescovo di Trento, Lauro Tisi, parlando con i giornalisti a margine dell'incontro per la festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, e per l'avvio del Giubileo.

I passi fatti, ha aggiunto monsignor Tisi, sono "l'apertura del Centro d'ascolto e i vari convegni che abbiamo fatto, il fatto che ogni anno diamo notizia dei casi acclarati e il fatto che a pochi giorni avremo un nuovo convegno sugli abusi dove pubblicheremo alcune linee guida per la tutela delle persone minori e vulnerabili. E credo che anche il convegno dell'anno scorso sull'abuso di coscienza sia stato molto importante. In questa linea continueremo a lavorare. La Diocesi di Bolzano, con il suo lavoro importante e incisivo, diventa per noi una provocazione a continuare quello che stiamo facendo".



