Ubriaco urta con l'auto furgone dei pompieri durante intervento

Durante gli interventi dei Vigili del fuoco per una serie di auto e scooter in fiamme per opera di un piromane sabato notte a Bolzano, è avvenuto un particolare incidente stradale.

La gestione degli interventi è stata resa più difficile anche a causa di un incidente provocato da un uomo 53enne che, alla guida della propria autovettura, ha urtato un mezzo dei vigili del fuoco volontari, temporaneamente parcheggiato in mezzo alla via Dodiciville poiché impegnato a spegnere le fiamme di un furgone. Vani sono stati i tentativi dei Carabinieri di intimare l'alt all'automobilista che sopraggiungeva a velocità nell'area impegnata in operazioni di polizia, il quale, fortunatamente, non ha investito né i militari né i pompieri presenti. Grazie alla prontezza dei Carabinieri è stato possibile fermare il veicolo: i Carabinieri si sono rapidamente avvicinati al guidatore, azionato il freno a mano e staccato dal quadro le chiavi dell'auto. Sottoposto a test etilometrici, il conducente, già destinatario di una sospensione illimitata della propria patente per violazioni risalenti a diversi anni fa, versava in uno stato di forte alterazione psico-fisica, dovuto all'alcool in circolazione, circa 1,70 grammi per litro di sangue. L'autovettura è stata sequestrata amministrativamente e portata presso un deposito autorizzato ed il guidatore deferito in stato di libertà per il reato di "guida in stato di ebrezza" e sanzionato per diverse violazioni al Codice della Strada.

L'autopompa ha riportato lievi danni da strisciata alla fiancata destra.

Come piromane è stato invece individuato un 34enne affetto da disturbi comportamentali, già noto e recidivo per episodi analoghi successi in altre località della Provincia, in ultimo in Prato alle Stelvio e già denunciato dai Carabinieri, il quale, terminata la procedura di rito, è stato deferito e ricoverato nel reparto di psichiatria di Bolzano per le cure del caso. Deferito in stato di libertà, dovrà rispondere dei tre episodi di "danneggiamento a seguito di incendio", ove sono stati danneggiati ben 6 mezzi, 5 dei quali completamente distrutti. Sono al vaglio degli inquirenti diverse ore di filmati di videosorveglianza delle zone interessate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA