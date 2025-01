Tennis: Sinner salta Rotterdam, rientro a Doha

Ciao Melbourne, arrivederci a Doha.

All'indomani della vittoria gli Australian Open, Jannik Sinner ha gia' programmato il futuro piu' immediato, decidendo di saltare il torneo di Rotterdam che lo scorso anno gli porto' una vittoria e 500 punti Atp in dote. Il rientro è per ora previsto a Doha.

"Dopo essermi consultato con il mio team, ho preso le difficile decisione di ritirarmi da Rotterdam", ha spiegato Sinner, al sito del torneo olandese. "Il mio corpo ha bisogno di tempo per riprendersi dalla lunga marcia in Australia. Ho ricordi bellissimi della mia vittoria dello scorso anno di fronte allo spettacolare pubblico di Rotterdam, e spero di poter tornare presto". Il torneo di Doha, sul cemento, mette in palio 500 punti ed e' in programma dal 17 febbraio. Al momento e' prevista la presenza di Alcaraz, Djokovic e Medvedev. I successivi appuntamenti sono quelli dei tornei Usa, con due Masters 1000: Indian Wells (2-16 marzo) e Miami (19-30 marzo).





