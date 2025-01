Sinner: "Ora un po' di riposo, poi 100% testa al tennis"

"Adesso ci sta avere un po' di tempo libero. Poi, quando ci rimetteremo al lavoro, il tennis avrà di nuovo il 100% della nostra attenzione. Ci sono tanti tornei importanti in cui devo essere al top, ma è fondamentale l'equilibrio tra la vita fuori dal campo e il lavoro in campo".

Jannik Sinner, a margine dello shooting fotografico con il trofeo degli Australian Open a Melbourne, spiega i suoi obiettivi per le prossime settimane, dopo la vittoria del suo terzo Slam.

"Non lo so ancora, devo decidere", dice successivamente a chi gli domanda gli chiede dell'incontro previsto per celebrare i successi del 2024 del tennis azzurro mercoledì al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Parlando del bilanciamento della sua stagione tra vita privata e tennis aveva spiegato in precedenza che "l'equilibrio fuori dal campo è fondamentale: è meglio prendersi un giorno più di pausa per essere al top e competitivo dopo perché poi ci sono tanti tornei importanti".

Infine un passaggio su Alexander Zverev, il grande sconfitto della finale di Melbourne. "Per noi giocatori il dolore per una sconfitta è più forte della gioia per una vittoria, siamo sempre più attaccati alle cose che non riusciamo a fare", rimarca. "Per Sascha era un momento difficile, ho cercato di incoraggiarlo.

Merita più di tutti di vincere uno Slam", conclude.



