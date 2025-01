Scontro auto e camion in val Pusteria, due feriti gravi

E' di due feriti gravi il bilancio di un incidente stradale sulla statale della val Pusteria.

Nessuno è deceduto, come precisa la Centrale d'emergenza in una nota.

Verso le 8.40 un'auto si è scontrata con un camion sul tratto della Ss 49 tra Brunico e Perca. Due persone sono state trasportate in gravi condizioni all'ospedale di Brunico. La statale è rimasta chiusa al traffico per la durata dei soccorsi e la rimozione dei mezzi incidentati. Si sono formate lunghe code. Sul posto sono intervenuti la Croce bianca con il medico d'urgenza, i vigili del fuoco e i carabinieri.



