Prosegue la serie di minacce di morte contro il questore di Bolzano Paolo Sartori. In Viale Venezia, nei pressi del passaggio verso il Museion, è apparsa una scritta con lo slogan "Sartori esplodi". La Questura è al lavoro per risalire, grazie alle telecamere di sorveglianza, agli autori del gesto che si ripete ormai da alcuni mesi in varie zone di Bolzano con scritte e adesivi contro il questore.





