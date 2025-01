Provincia di Bolzano cerca laureati con spot radiofonico

La Provincia autonoma di Bolzano, per la prima volta, cerca personale con uno spot radiofonico. In Alto Adige, infatti, c'è grande carenza di personale qualificato e anche numerose aziende ormai scelgono la pubblicità radiofonica per intercettare persone che non stanno attivamente cercando un impiego, ma sono disposte a cambiare lavoro.

"Lo scorso autunno - spiega Claudia Messner, direttrice dell'Agenzia di stampa e comunicazione della Provincia di Bolzano - si è svolto un primo grande concorso per il sesto livello, ovvero per diplomati. Il concorso è stato pubblicizzato sulla stampa e online ed è stato un vero successo con 600 candidati, dei quali 450 si sono poi presentati alla selezione".

Ora è invece in programma un mega-concorso per l'ottavo livello, i laureati. A causa dell'obbligo di bilinguismo e la concorrenza del settore privato la Provincia fa fatica a trovare dipendenti laureati. "Per questo motivo - spiega Messner - questa volta, oltre alla comunicazione sui canali online e print, abbiamo aggiunto anche lo spot radiofonico, evidenziando i nostri punti di forza: il posto sicuro, la flessibilità e l'impegno per la collettività".

La Provincia di Bolzano segue così l'esempio di sempre più aziende private che cercano personale tramite spot radiofonici, dall'autista di bus ai fabbri, dai ragionieri ai muratori.

"Alcuni anni fa - ricorda Heiner Feuer, direttore delle emittenti Südtirol 1 e Radio Tirol - qualche datore di lavoro ha sperimentato questo canale per intercettare persone che non stanno cercando attivamente un posto di lavoro. Per quelli ci sono infatti già le pagine degli annunci sui giornali e i portali web dedicati. Lo spot si rivolge invece a chi ha già un impiego e sentendo la pubblicità pensa: 'Interessante, bella idea! Potrebbe essere interessante' e poi manda il suo curriculum". "I primi spot - racconta Feuer - hanno funzionato e le aziende hanno trovato personale. Nel frattempo si è sparsa la voce e ormai trasmettiamo sempre più pubblicità radiofoniche di ricerca di personale qualificato".



