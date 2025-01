Piogge intense, in Trentino scatta allerta idrogeologica gialla

Allerta idrogeologica gialla in Trentino dalle 16 di oggi e fino alle 24 di domani per via delle piogge intense che hanno interessato e interesseranno la provincia. L'ha diffusa la Protezione civile del Trentino precisando che si tratta di una "allerta ordinaria" per possibili criticità idrogeologiche su tutto il territorio provinciale.

Il provvedimento, informa una nota, è stato adottato "alla luce delle previsioni meteo e idrauliche", con un significativo peggioramento delle condizioni atmosferiche. Secondo le previsioni di Meteotrentino, fino alle prime ore di martedì, il Trentino sarà interessato da "forti flussi sudoccidentali, caratterizzati da precipitazioni intense e persistenti, soprattutto nelle zone di 'stasi' dove le piogge risultano più intense perché le umide masse d'aria sono costrette a salire verso l'alto per la presenza delle montagne".

Sono attese nevicate fino a 1.900 metri e più sulle zone meridionali e a quote inferiori su quelle settentrionali, dove le precipitazioni saranno miste (con pioggia) anche a 1.700 metri o localmente più in basso. Il picco è atteso nella notte e nella prima parte della giornata di martedì, con precipitazioni anche a carattere temporalesco: possibili forti raffiche potrebbero interessare anche il fondo valle. Dalle ore centrali alla sera di martedì è previsto un abbassamento della quota neve fino a circa 1.300 metri. Entro la sera di martedì sono attesi accumuli di pioggia mediamente pari a 40-80 millimetri, con punte locali superiori ai 100 millimetri nelle aree più esposte dei versanti meridionali e occidentali. Le nevicate più abbondanti interesseranno solo le quote più alte, ma martedì, potranno cadere anche a 1.300-1.500 metri circa 10-20 centimetri.

La Protezione civile avverte che eventuali criticità idrogeologiche potrebbero manifestarsi già a partire dal pomeriggio di oggi, con rischi legati a erosioni e smottamenti lungo il reticolo idrografico, ruscellamenti superficiali e fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti, esondazioni, frane e colate rapide.



