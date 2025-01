Per la protezione dei dati parole chiave e alias email

La Fondazione Bruno Kessler di Trento anticipa la giornata europea sulla protezione dei dati che si celebra domani, martedì 28 gennaio. Con Giada Sciarretta e Matteo Rizzi dell'unità "Security & Trust", l'istituto propone alcuni suggerimenti per ridurre l'esposizione al rischio di intrusioni.

Sciarretta, esperta in progettazione e analisi di sicurezza di soluzioni di identità digitale, e Rizzi, Security Administrator della Fondazione, parlano della cosiddetta "cyber-igiene", le pratiche che ogni utente dovrebbe adottare per proteggere le informazioni digitali e la propria identità in rete.

Tra i primi consigli c'è quello sulle password, che non devono essere troppo comuni. La nota dell'Fbk ne cita alcune fra le più diffuse in Italia: combinazioni di numeri come 123456 o 12345678, oppure termnini come "password", "cambiami" e "juventus". "Se ne hai riconosciuta una tra le tue credenziali, è il momento di rivedere le tue abitudini di sicurezza online", si legge in una nota. Le password sono la prima linea di difesa contro gli attacchi informatici: è buona cura adottarne una lunga almeno 16 caratteri, con lettere maiuscole, minuscole, numeri e simboli speciali. Sciarretta insiste anche sulla necessità di "non riutilizzare la stessa password per più account" .

Un'altra misura importante è l'autenticazione multifattoriale, che aumenta il livello di sicurezza perché oltre alla parola chiave serve anche un ulteriore codice generato da un'app di autenticazione o un'impronta digitale.

A chi usa molto la posta elettronica viene suggerito il ricorso a "alias email" per creare "pseudonimi" temporanei ed evitare di esporre il proprio indirizzo principale proteggendo la propria identità digitale. Gli esperti le considerano "una buona forma di protezione anche in caso di eventuali 'data breach'", ovvero l'esposizione o la sottrazione di personali. I problemi non nascono solo dalle intrusioni dei pirati informatici, ma anche da errate configurazioni dei sistemi, dalla vulnerabilità dei programmi o dalla stessa negligenza umana.



