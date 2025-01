Inseguimento a 190 km/h sulla statale del Brennero a Vipiteno

Inseguimento a 190 km/h l'altra notte sulla statale del Brennero a Vipiteno. L'automobilista è stato poi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza L'episodio ha avuto inizio quando una pattuglia della radiomobile dei Carabinieri, impegnata in un normale servizio di controllo del traffico sulla statale del Brennero a Vipiteno, ha intercettato un'auto di grossa cilindrata, che alla vista dei militari ha subito aumentato la propria velocità procedendo verso nord. È iniziato un vero proprio inseguimento, in cui l'auto in fuga ha raggiunto la velocità di 190 km/h su un tratto di strada statale dove il limite massimo era fissato a 70. Una condotta di guida pericolosissima, in piena notte, terminata a Colle Isarco, dove l'automobilista, vistosi in trappola si è fermato in un parcheggio cercando di scappare a piedi, venendo tuttavia subito a bloccato a terra dai militari intervenuti.

Sottoposto a controllo, il conducente, un ragazzo di 20 anni, residente a Val di Vizze, è stato trovato in evidente stato di ebbrezza alcolica, ovvero 1,3 g/l. Oltre alla denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza, il conducente è stato anche multato per la violazione dei limiti di velocità e parcheggio su posto riservato ai disabili.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA