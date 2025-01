Diatecx, 10 miliardi a Cles per un nuovo stabilimento

Con un'operazione da 10 milioni di euro, la Diatecx, la controllata del gruppo Diatec Spa specializzata nei supporti per la stampa digitale, nei supporti cartacei e film per l'industria tessile e delle colle per i settori di packaging, etichettatura, legatoria e converting, aprirà nel 2026 un nuovo stabilimento a Cles. L'investimento, informa una nota, "rigenera aree produttive dismesse" con un progetto che rispetta "le più moderne tecnologie di automazione industriale" e che non "intaccherà aree agricole pregiate della Val di Non".

Studiata dallo studio Endes Engineering di Cles coordinato da Luca Flaim, la nuova struttura si aggiunge al piano di investimenti da 12 milioni stanziati negli ultimi tre anni che ha portato alla realizzazione di un nuovo laboratorio di ricerca e sviluppo di 400 mq, delle nuove linee produttive automatizzate ed interconnesse degli adesivi industriali e alla sostituzione dell'impianto fotovoltaico. La società rivendica la propria visione d'avanguardia sulle rinnovabili: con l'ultimo investimento la potenza prodotta dallo stabilimento di Diatecx era stata quasi raddoppiata (da 262 a 400 kW) per garantire una capacità installata di oltre 2 MW. Il risultato è che fotovoltaico e cogenerazione producono più energia elettrica di quanto ne consumi l'azienda.

Il gruppo Diatec non ha anticipato i dati relativi al 2024, anche se la previsione è per un esercizio "positivo" attorno ai 60 milioni di euro, in particolare grazie a colle e adesivi. I ricavi sono crescita a doppia cifra negli ultimi tre anni: oltre alla Diatecx di Cles, il gruppo di cui è Ceo Diego Mosna controlla anche Diatecx France a Chậteauroux e Makdia in Macedonia. Oltre un terzo del giro d'affari (35%) è rappresentato dal settore degli adesivi industriali, in particolare grazie packaging, bookbinding e labelling.

"La nostra storia è una testimonianza di resilienza, visione imprenditoriale e impegno verso l'eccellenza. Nel corso degli anni abbiamo mantenuto una leadership costante attraverso investimenti strategici, ricerca e sviluppo di prodotti all'avanguardia e formazione nel capitale umano perché il primo, vero capitale di un'azienda sono le persone", ha commentato Mosna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA