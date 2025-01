Cominciato l'allargamento della rotatoria A22 a Trento sud

Sono cominciati oggi a Trento sud i lavori per allargare la rotatoria che si trova all'uscita del casello dell'A22. L'intervento è collegato al cantiere del ponte di Ravina e serve per "fluidificare il traffico sulla bretella di collegamento" con il sobborgo e la destra Adige.

L'intervento, informa la Provincia, è necessario "per la partenza dei cantieri nell'area del futuro polo ospedaliero (rifacimento del ponte e nuovo svincolo della tangenziale)". Il progetto, definito dalla struttura commissariale della Provincia per la nuova viabilità a Ravina d'intesa con l'Autobrennero, prevede una modifica alla geometria della rotatoria, con la realizzazione di una rettifica dell'uscita verso Ravina e la realizzazione di una seconda corsia di smistamento. L'obiettivo è quello di "favorire, per quanto possibile, i flussi di indirizzamento nella rotonda, contribuendo a ridurre le attese in coda dei veicoli che passano in zona".

I lavori vengono realizzati prevalentemente all'esterno delle correnti di traffico, limitando le operazioni nella carreggiata alla sola asfaltatura, che verrà eseguita di notte. Il programma prevede la conclusione alla metà di marzo.



