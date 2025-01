Jannik Sinner ha vinto l'Open d'Australia, primo slam 2025, confermando il titolo conquistato un anno fa. In finale alla Rod Laver Arena, il numero 1 del ranking Atp ha battuto in tre set il tedesco Alexander Zverev (n.2 Atp) col punteggio di 6-3, 7-6, 6-3.

Per Sinner, vincitore anche dell'Us Open 2024, questo è il terzo titolo slam in carriera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA