Sinner 'provero' a convincere coach Chaill'

"E' una bellissima sensazioen poter condividere questo trofeo con il mio team e la mia famiglia: provero' a convincere il coach Darren Cahill, visto che questo deve essere il suo ultimo Melbourne": sono le prime parole di Jannik Sinner, dopo aver vinto l'Australian Open 2025. "E' un torneo incredibile e spero che continui ad essere lo slam più speciale per me", ha detto Sinner alzando per la seconda volta consecutiva il trofeo vinto anche l'anno scorso.

"Tutto per è iniziato quando ho fatto il cambiamento dello staff, ho scelto Simone Vagnozzi e poi te, Darren, sono molto felice di avervi al mio fianco" ha ribadito l'altoatesino, che poi ha fatto i complimenti a Zverev, che ha anche consolato prima di salire sul palco: "È stata una giornata difficile per te. Non smettere mai di credere in te stesso. Sappiamo tutti che sei un giocatore e una persona straordinaria. Presto potrai sollevare il tuo trofeo"



