Diverse auto e moto distrutte da roghi la scorsa notte a Bolzano

Diverse auto e moto sono andate distrutte per roghi, di probabile origine dolosa, la scorsa notte a Bolzano. Si sono verificati cinque incendi nei quali sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Corpo permanente.

Il primo incendio si è sviluppato in un rifugio di fortuna dove un senzatetto aveva cercato riparo sotto il ponte Taverna.

Le fiamme sono state domate in breve tempo, e il senzatetto è stato affidato alle cure dei sanitari e trasportato in ospedale per le ustioni riportate. Non si conosce la gravità delle ustioni riportate. Un legame con gli altri roghi è improbabile.

Subito dopo mezzanotte un altro incendio a dei cartoni vicino ad un bidone della carta in via cassa di Risparmio, senza creare grossi danni. Alle 2:45 è giunto alla centrale operativa una richiesta di intervento per un altro incendio. Questa volta a bruciare erano due automobili in via Cassa di Risparmio.

Nonostante il rapido intervento non è stato possibile salvare le auto che sono rimaste completamente distrutte dal rogo. Anche la facciata del condominio adiacente ha riportato danni.

Mentre erano in corso le operazioni di spegnimento, i pompieri sono stati allertati per un nuovo rogo non lontano dal luogo dove le squadre stavano operando. A bruciare era il parafango posteriore di un furgoncino. Lïincendio è stato spento dai Vigili del fuoco volontari, intervenuti a supporto delle squadre del Corpo permanente.

Poco dopo, una nuova richiesta di intervento per incendio.

Questa volta a bruciare erano due scooter in via Laurin.

Nonostante il rapido intervento, anche in questo caso i due mezzi risultano completamente distrutti dalle fiamme. Indagano le forze dell'ordine. Da diverse settimane nel capoluogo altoatesino si registrano roghi dolosi, soprattutto a container dei rifiuti.



