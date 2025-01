Cdm: Vinatzer 2/o in slalom Kitzbuehel, vittoria di Noel

L'Italia torna finalmente sul podio nello slalom con Alex Vinatzer ottimo secondo in 1.41.58 nel difficilissimo slalom speciale di coppa del mondo di Kitzbuehel.

Per l'altotesino - 24 anni e bronzo iridato a Courchevel - è il terzo podio in carriera dopo due terzi posti, ottenuto rimontando nove posizioni nella seconda manche. Ha vinto - quarto successo stagionale e 14/o in carriera - il francese Clement Noel in 1.41.49. Terzo in 1.51.68 il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen. La coppa del mondo uomini resta in Austria e passa in Stiria, a Schladming: martedì e mercoledi gare in notturna con gigante e speciale.



