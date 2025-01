Cdm: Haugan in testa a slalom Kitzbuehel, azzurro Vinatzer 11/o

Il norvegese Timon Haugan, con il tempo di 51.29, è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di coppa del mondo di Kitzbuhel sulla classica ed impegnativa pista Ganslern. Dietro di lui il francese Steven Amiez in 51.36 ed il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen in 51.54. Miglior azzurro è Alex Vinatzer che, sceso con il pettorale 23, ha chiuso una buona manche 11/o in 52.15.

In una gara svolta sotto una fastidiosa pioggia, con fondo ghiacciato su un tracciato molto tortuoso con tanti dossi, cambi di pendenza e direzione, per l'Italia - dopo la prova dei primi 33 atleti al via sono finiti in forte ritardo Stefano Gross in in 53.58 e Tobias Kastlunger in 54.25.



