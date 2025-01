Atletica: cross Alà dei Sardi, vince ancora Nadia Battocletti

Non bastava un 2024 da sogno per Nadia Battocletti: sono già due i trionfi del 2025. È la campionessa europea a trionfare nel Cross di Alà dei Sardi conquistando un altro successo di fronte al pubblico italiano, venti giorni dopo il Campaccio di San Giorgio su Legnano, preceduto anche dal successo nella Boclassic.

Anche stavolta l'argento olimpico dei 10.000 metri festeggia con un assolo vincente e si gode il calore degli appassionati in una classica della campestre. Nei 6 chilometri del percorso alle pendici del Monte Acuto, la trentina delle Fiamme Azzurre prende il largo poco prima di metà gara per chiudere in 20:17 con mezzo minuto abbondante di vantaggio sulla spagnola Marta Forero (20:48), argento continentale under 23, che si era aggiudicata la scorsa edizione. Al terzo posto l'ungherese Lilla Bohm (20:58), quarta la burundese Micheline Niyomahoro (21:08) che precede Sara Nestola (21:12) mentre è settima Linda Palumbo (21:28) in una giornata ventosa ma con uno splendido sole nella nona edizione del Memorial Elisa Migliore.

"Sono felice di essere qui - le parole di Nadia Battocletti - ed è bello vedere tantissimi spettatori a fare il tifo. Mi è piaciuto molto il tracciato, finalmente ho corso questa gara dopo aver dovuto rinunciare un anno fa". Prima della rassegna tricolore di cross, a metà marzo a Cassino, la regina del mezzofondo ha in programma un'incursione sui 3000 indoor a Liévin, in Francia, il 13 febbraio.

Molto più combattuta la sfida maschile nella località in provincia di Sassari e anche qui riesce a imporsi il vicecampione dei 10.000 a cinque cerchi. Nella volata finale l'etiope Berihu Aregawi si sbilancia dopo un contatto, ma trova comunque lo spunto decisivo per battere l'ugandese Harbert Kibet, 29:46 contro 29:47 nei 10 chilometri. Più dietro il burundese Emile Hafashimana, terzo in 30:21. Il migliore degli italiani, come al Campaccio, è Iliass Aouani (Fiamme Azzurre) che si piazza quarto con 30:39, sesto invece Pasquale Selvarolo (Fiamme Azzurre, 31:00) e ottavo Daniele Meucci (Esercito, 31:22).



