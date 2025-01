Va in Questura per il permesso di soggiorno e viene arrestato

Personale della Questura di Bolzano ha tratto in arresto un 32enne del Marocco, senza fissa dimora e con vari precedenti. L'uomo si era presentato presso l'Ufficio Immigrazione della Questura per chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno. A seguito di una verifica effettuata nella banca dati del Ministero dell'Interno è emerso che a suo carico vi era pendente un ordine di carcerazione per scontare una pena a 2 anni e 4 mesi di reclusione, a seguito di una condanna definitiva emessa dal Tribunale di Bolzano per il reato di rapina aggravata in concorso, fatto commesso nel giugno 2023 ai danni di un giovane nei pressi di un Hotel del centro. Al termine degli atti di polizia giudiziaria l'uomo è stata associato presso la locale Casa Circondariale, dove sconterà la pena prevista. Il questore Paolo Sartori, in considerazione di quanto emerso, ha emesso nei suoi confronti un Decreto di Espulsione dal Territorio Nazionale; che diventerà operativo all'atto della sua scarcerazione.

"La ricerca, l'individuazione e l'arresto dei latitanti rappresenta una delle priorità nelle azioni operative della Polizia di Stato - ha commentato Sartori -, ed è finalizzata a rendere esecutive le Sentenze di condanna emesse dalla autorità giudiziaria, assicurando alla giustizia soggetti che rifiutano di rispettare le leggi del nostro paese e mettendoli in condizione di intraprendere un percorso rieducativo che possa, una volta espiata le pena, consentire loro di reinserirsi nella collettività".



