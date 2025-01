Brennero, primo giorno con 'traffico all'inglese' a ponte Lueg

Primo giorno di traffico 'all'inglese', ovvero con i camion a sinistra e le auto a destra, sul ponte Lueg, sul versante austriaco dell'autostrada del Brennero. Dal primo gennaio è in corso il rifacimento del viadotto, lungo 1,8 chilometri, che durerà fino al 2030 e costerà 390 milioni di euro e i mezzi di solito viaggiano su un'unica corsia.

Oggi invece è il primo dei 180 giorni da bollino rosso e nero, nei quali è comunque consentito il passaggio su due corsie, ma - per impattare meno sulla statica della struttura - i mezzi pesanti, ovvero autobus e camion fino a 3,5 tonnellate, devono transitare sulla corsia di sorpasso e le auto su quella normale. Per i tir oltre 7,5 tonnellate dalle ore 7 vige invece un divieto di transito. Un'operazione di gestione del traffico importante, ma i test effettuati lo scorso anno avevano dato esito positivo.

Oggi il traffico al Brennero è particolarmente intenso verso e da i centri sciistici. In direzione nord tra Vipiteno e il confine di stato attualmente ci sono quattro chilometri di coda.





