Biathlon: successo francese ad Anterselva, male Wierer

Grande giornata di festa per i numerosi tifosi francesi nella terza giornata di gara alla Coppa del mondo di biathlon ad Anterselva: nei 10 km dell'inseguimento femminile Lou Jeanmonnot si è imposta con una super prestazione davanti alla compagna di squadra Julia Simon ed alla tedesca Franziska Preuss.

La 26enne Jeanmonnot ha fatto letteralmente 'tremare' l'Arena Alto Adige, gremita con 18.000 spettatori presenti. La biatleta francese, dopo aver già vinto la gara sprint di giovedì, ha bissato l successo di tre giorni fa con lïinseguimento. Partita con il pettorale numero 1, ha difeso il suo vantaggio senza grandi problemi, chiudendo con 24"01 di vantaggio sulla connazionale Julia Simon, che è riuscita a migliorarsi oggi dal quinto al secondo posto. Il podio è stato completato dalla leader della classifica generale di Coppa del Mondo, la tedesca Franziska Preus, che nell'ultimo giro ha dato vita ad un'emozionante testa a testa e al sorpasso di un'altra francese, Jeanne Richard, aggiudicandosi così il bronzo. Quinta Oceane Michelon, altra atleta della "Grande Nation". Per le francesi, la gara di oggi è stata quindi un incredibile successo di squadra.

Giornata da dimenticare invece per Dorothea Wierer. Partita dalla quarta posizione, l'atleta di Rasun ha avuto grandi difficoltà al poligono, mancando ben sette bersagli e finendo al 33/a posizione. Miglior azzurra in gara è stata questa volta Martina Trabucchi, che ha chiuso al 19/o posto. Samuela Comola si è piazzata 24/a, Michela Carrara 27/a, mentre le due atlete di casa, Hannah Auchentaller e Rebecca Passler, hanno chiuso rispettivamente al 32/o e 33/o posto.



