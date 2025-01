Biathlon: staffetta francese domina ad Anterselva

Si è parlato solo francese questo sabato alla Coppa del mondo di biathlon ad Anterselva. I transalpini, dopo aver vinto con Lou Jeanmonnot l'inseguimento femminile, tre ore dopo si sono anche aggiudicati la staffetta maschile 4x7.5 km, grazie ad una strepitosa prova del quartetto transalpino. Sul podio sono saliti anche la Norvegia e la Svezia. Ottima la prova degli azzurri, quarti.

Dopo la vittoria di Jeanmonnot nell'inseguimento femminile, i francesi hanno bissato questo successo, imponendosi nella staffetta maschile 4x7,5 km. Ancora una volta, i Bleus hanno dimostrato di essere il quartetto più forte di questa stagione.

La squadra francese, composta da Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Eric Perrot ed Emilien Jacquelin, con il successo di oggi, ha ottenuto la quarta vittoria in altrettante gare. Al poligono si sono mostrati estremamente precisi (solo quattro ricariche), e sugli sci hanno confermato la loro abituale forza.

Imbattibili.

La gara è stata decisa già dopo il secondo cambio, quando Quentin Fillon Maillet ha dato il cambio al secondo frazionista Eric Perrot con un vantaggio di quasi 40 secondi sulla Norvegia.

L'ultimo francese in gara, Emilien Jacquelin, ha gestito questo vantaggio senza difficoltà, fermando il cronometro sul tempo di 1:13.33 ore.

Alle spalle della Francia, Norvegia e Svezia hanno completato il podio. I norvegesi hanno provato a tenere testa ai francesi, ma al traguardo il distacco era comunque enorme: 43,6 secondi.

La medaglia di bronzo è andata alla Svezia, che ha conquistato il terzo posto in un finale emozionante. Solo 0,4 secondi hanno separato gli svedesi dall'argento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA