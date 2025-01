Alpinista dato per disperso in Alto Adige sta bene e prosegue

Si temeva il peggio, ma invece lo scialpinista ceco, dato per disperso ieri sera in Vallelunga, in Alto Adige, sta bene e addirittura sta proseguendo la salita verso la vetta della Palla Bianca.

I parenti avevano lanciato l'allarme, perché da ore non era più raggiungibile. Ancora ieri al buio sono iniziate le ricerche del soccorso alpino di Avs e Gdf, che però sono rimaste senza esito. Questa mattina sono riprese, con l'ausilio dell'elicottero Pelikan 3 e quello della Guardia di finanza e anche con i droni, ma poco dopo lo scialpinista si è fatto vivo.

Aveva dormito in quota in un bivacco e quando ha visto tutte le chiamate senza risposta sul suo telefonino ha tranquillizzato i parenti e ha fatto rientrare l'allarme, prima di proseguire la salita verso la vetta che si trova a 3.739 metri di quota.





