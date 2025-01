"Sono felicissimo di essere tornato in finale agli Australian Open. Ero entrato un po' teso, sono contento per come ho gestito le emozioni. Sono felicissimo di avere un'altra possibilità di lottare per il titolo. La stagione è lunga, cerchiamo di iniziarla alla grande". Lo ha detto Jannik Sinner dopo la vittoria in semifinale contro Ben Shelton a Melbourne



