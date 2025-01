Regione Trentino Alto Adige cede pacchetto azioni Mediocredito

La Giunta regionale ha approvato lo schema di Protocollo d'Intesa che definisce il percorso per la cessione del pacchetto azionario detenuto dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol nella società Mediocredito Trentino-Alto Adige spa, che conta sei sedi operative a Trento, Bolzano, Treviso, Padova, Bologna e Brescia. Questa decisione segna un passo cruciale verso la valorizzazione dell'istituto bancario e il rafforzamento del suo ruolo di supporto alle imprese del territorio.

"Questa operazione - dichiara il presidente della Regione, Arno Kompatscher - rappresenta un passaggio strategico per consolidare Mediocredito come banca di riferimento per le imprese del nostro territorio. L'obiettivo è assicurare una governance stabile e capace di rispondere alle esigenze del tessuto economico locale, promuovendo sviluppo, efficienza operativa e crescita sostenibile".

Il Protocollo d'Intesa, elaborato in collaborazione con le Province autonome di Trento e Bolzano, prevede l'avvio di una procedura ad evidenza pubblica per la cessione dell'intero pacchetto azionario della Regione, in conformità con i principi di trasparenza e valorizzazione dell'ente.



