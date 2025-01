Prende l'auto al vicino e ruba 24 kg di rame, 20enne denunciato

Un giovane rumeno è stato denunciato a piede libero per furto aggravato dai Carabinieri della Stazione di Madonna di Campiglio. Il ragazzo, poco più che ventenne, è impiegato come operario in un cantiere edile della zona. I militari hanno avviato una serie di accertamenti dopo una segnalazione pervenuta alla Centrale di Riva del Garda.

Un cittadino aveva riferito di aver notato un ragazzo rubare del materiale edile da un cantiere della val Rendena durante la notte, caricarlo su un'auto e allontanarsi a forte velocità.

Appurato il furto, i militari di Madonna di Campiglio hanno esaminato i video delle telecamere di sorveglianza e individuato il numero di targa del veicolo, di proprietà di un 40enne, anch'egli rumeno.

Solo che quando si sono presentati all'uomo, i militari hanno accertato che non assomigliava per niente a quello delle riprese, che è risultato essere un vicino di casa. Messo alle strette, il giovane ha ammesso di aver prima sottratto le chiavi dell'autovettura al connazionale e poi di aver guidato fino al cantiere edile dove lavorava sottraendo 12 bobine di cavi elettrici in rame del peso complessivo di circa 24 kg. Il giovane, che ha ammesso di aver agito in "preda ai fumi dell'alcol", aveva fatto ritorno a casa, scaricato la refurtiva e rimesso l'auto dove l'aveva presa. Il materiale edile - circa 1.000 euro di valore - è stato recuperato e restituito ai legittimi proprietari.



