Inaugurata nuova la cabinovia Valcigolera a San Martino-Rolle

Attiva da dicembre scorso, è stata inaugurata ufficialmente la nuova cabinovia Valcigolera, nel comprensorio sciistico San Martino di Castrozza - Passo Rolle, in Trentino. Questa mattina il taglio del nastro con l'intervento, tra gli altri, del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti. Presenti anche il presidente di Impianti San Martino - Rolle Giacobbe Zortea e la presidente nazionale di Anef (Associazione nazionale enti funiviari) Valeria Ghezzi. La benedizione della struttura è stata affidata a don Giuseppe Daprà.

Prodotta dall'azienda Leitner, la Valcigolera è dotata di cabine da 10 posti e ha una capacità di trasporto di 900 persone all'ora, che in prospettiva raggiungeranno le 1.500 unità. Il nuovo impianto, che opera in doppio senso di marcia, consente ai visitatori di raggiungere facilmente la Malga Valcigolera in discesa e di salire fino ai 2.383 metri della Cima Tognola, punto di partenza delle piste più alte della ski area. La grande novità della cabinovia è la riduzione dei tempi di attesa: il dislivello di 465 metri viene coperto in soli 3 minuti e mezzo, un miglioramento notevole rispetto ai 12 minuti impiegati dalla precedente seggiovia. Il numero dei sostegni è stato ridotto a soli 6, contro i 21 della precedente seggiovia, limitando l'impatto sul territorio. Questo migliora la fruibilità della zona del Carosello delle malghe, che si estende per 45 chilometri di piste tra Tognola e Ces, e consente un collegamento più rapido ed efficiente tra le due aree sciistiche. Sono in fase di avanzamento anche i lavori per il nuovo collegamento tra San Martino e Passo Rolle.

Grazie al bando qualità "Olimpiadi", nei prossimi due anni ci sarà la possibilità di usufruire del supporto della Provincia per compiere investimenti significativi. L'economia turistica sta vivendo il proprio momento d'oro e gli investimenti contribuiranno a sostenere questo trend, anche con l'obiettivo di favorire la destagionalizzazione", ha commentato l'assessore al turismo Roberto Failoni.



