Bus prende fuoco in val di Fassa, nessuna persona ferita

È stato ripristinato in pochi minuti il servizio skibus da Moena al Passo San Pellegrino, dopo che questa mattina un mezzo da 25 posti della Trotta Bus Services ha dato segnali di malfunzionamento. A bordo del bus, verso le ore 9 - precisa l'Apt Valle di Fassa in una nota - era presente solo l'autista che, accortosi del problema, ha fermato il mezzo nella zona del parcheggio della funivia del Col Margherita, lungo la strada statale 346 del Passo San Pellegrino.

Accortosi della presenza di fumo, l'autista ha contattato i vigili del fuoco volontari, accorsi prontamente da Moena e Soraga. Nessuna persona è stata coinvolta e l'incendio del mezzo è stato domato facilmente dai pompieri, dopodiché hanno preso il via le operazioni per la rimozione del veicolo, che avverrà entro la giornata, da parte di Trotta. Non ci sono stati problemi per gli utenti - sottolinea ancora la nota - infatti il servizio skibus della Val di Fassa non ha subito rallentamenti o variazioni.



