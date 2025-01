L'autostrada del Brennero risulta attualmente bloccata in direzione nord, poco prima del confine di stato, per un tir in fiamme. Non vi sono feriti e il mezzo non trasportava sostanze pericolose. L'intervento di spegnimento e recupero è ancora in corso. Si è formata una coda di quattro chilometri.



